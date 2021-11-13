Бийск: В Бийске продают целый этаж многоквартирного дома

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Предложение проходит в рамках коммерческой недвижимости

Целый этаж дома, недавно построенного в районе технологического института, выставили на продажу.

Эти дома выходящие на улицу Трофимова и на «политех» называют одними из самых красивых в городе. Восьмиэтажки с железобетонным каркасом появились в 2015 году, и были классов выше обычных бийских новостроек. По всей видимости, место на первых этажах домов сразу отводилось под коммерческие площади.

Сейчас собственник таких площадей выставил их на продажу.

Помещение свободного назначения, площадью 412 квадратов, продают по цене 57 тыс. руб. за квадрат. Итого получается около 23,5 млн руб.

В доме, который к улице Трофимова расположен торцом и выходит на парк у института, так продают целый первый этаж.

В объявлении о продаже указано, что все окна помещения выходят во двор, в нем шесть собственных входов, большая площадь для парковки, а само помещение полностью находится в аренде различными организациями.

В Бийске к сдаче готовят первую новостройку, построенную по системе эскроу

13:11, 21.09.2021 10335

Бийский рабочий