Бийск: В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России

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Полицейским удалось задержать целую наркобанду

В преступную команду входили: 52-летняя жительница Санкт-Петербурга, 37-летний мужчина из Саратова, 27-летний москвич и 24-летний житель Бийска.

Злоумышленники на протяжении длительного времени занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков в Санкт-Петербурге, Саратове, Москве и Бийске.

— Обвиняемые устраивали для покупателей закладки, после чего делали фотографии мест тайников, скриншоты карт с географическими координатами и передавали эту информацию через мессенджеры неустановленным лицам, выполняющим функции руководителей. За проделанную работу закладчики получали денежное вознаграждение через электронные системы платежей, — пояснили правоохранители.

Деятельность группы пресекли сотрудники наркоконтроля МУ МВД России «Бийское», когда все её участники приехали в Бийск для очередного сбыта запрещённого товара. Расследование уголовного дела велось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

При задержании у обвиняемых было изъято более 650 граммов «синтетики».

Участники организованной группы приговорены к различным срокам лишения свободы – от 6 с половиной лет до 7 лет 5 месяцев.Приговор Бийского городского суда Алтайского края вступил в законную силу.

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков

17:10, 08.11.2021 962

Бийский рабочий