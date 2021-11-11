ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России

Горняк22
7 часов Ago

3

Полицейским удалось задержать целую наркобанду

В преступную команду входили: 52-летняя жительница Санкт-Петербурга, 37-летний мужчина из Саратова, 27-летний москвич и 24-летний житель Бийска.

Злоумышленники на протяжении длительного времени занимались незаконным сбытом синтетических наркотиков в Санкт-Петербурге, Саратове, Москве и Бийске.

— Обвиняемые устраивали для покупателей закладки, после чего делали фотографии мест тайников, скриншоты карт с географическими координатами и передавали эту информацию через мессенджеры неустановленным лицам, выполняющим функции руководителей. За проделанную работу закладчики получали денежное вознаграждение через электронные системы платежей, — пояснили правоохранители.

Деятельность группы пресекли сотрудники наркоконтроля МУ МВД России «Бийское», когда все её участники приехали в Бийск для очередного сбыта запрещённого товара. Расследование уголовного дела велось СЧ ГСУ ГУ МВД России по Алтайскому краю.

При задержании у обвиняемых было изъято более 650 граммов «синтетики».

Участники организованной группы приговорены к различным срокам лишения свободы – от 6 с половиной лет до 7 лет 5 месяцев.Приговор Бийского городского суда Алтайского края вступил в законную силу.

В Бийске осудили закладчиков, которые сбывали наркотики в разных регионах России1

Сотрудники Госавтоинспекции Бийска задержали мужчину с пакетом наркотиков

17:10, 08.11.2021 962

Бийский рабочий

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Поздравление с Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Уважаемые коллеги! Сегодня вы отмечаете свой профессиональный праздник – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Ваша служба призвана обеспечивать...
Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Егорьевском районе перед судом предстанет местный житель, который обвиняется в незаконном проникновении в жилище и краже имущества местной жительницы — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Рубцовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего...
Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель Смоленского района предстал перед судом за совершение убийства знакомого — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 35-летнего жителя...
Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: В Смоленском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в сексуальном насилии над своей малолетней падчерицей — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Бийским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего...
Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Бывший инженер «Юго-Восточное ДСУ» и учредитель одного из обществ с ограниченной ответственность города Бийска предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
7 часов Ago
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела...

Читать по теме:

ВТОПЕ: