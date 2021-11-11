ГОРНЯК22 11.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске иномарку занесло и она врезалась в припаркованные машины

Горняк22
7 часов Ago

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ДТП произошло ночью 9 ноября

В ночное время в переулке Липового водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, сообщает @avarkom_22.

Автомобиль занесло и он врезался в две другие машины, которые были припаркованы на обочине дороге. Один из автомобилей получил довольно серьезные повреждение, у него сильно пострадала задняя часть, оторван бампер.

Сейчас в Бийске днем довольно тепло, а ночью температура уходит в минус. К вечеру на дорогах становится довольно скользко. Возможно именно это и стало причиной того, что водитель автомобиля с задним приводом не справился с управлением.

В Бийске иномарку занесло и она врезалась в припаркованные машины1

Не стритрейсеры, а дрифтуны: в Бийске идёт борьба с гонщиками на парковках

15:07, 09.11.2021 2015

Бийский рабочий

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