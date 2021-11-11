Бийск: В Бийске иномарку занесло и она врезалась в припаркованные машины
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ДТП произошло ночью 9 ноября
В ночное время в переулке Липового водитель автомобиля Toyota Mark II не справился с управлением, сообщает @avarkom_22.
Автомобиль занесло и он врезался в две другие машины, которые были припаркованы на обочине дороге. Один из автомобилей получил довольно серьезные повреждение, у него сильно пострадала задняя часть, оторван бампер.
Сейчас в Бийске днем довольно тепло, а ночью температура уходит в минус. К вечеру на дорогах становится довольно скользко. Возможно именно это и стало причиной того, что водитель автомобиля с задним приводом не справился с управлением.
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15:07, 09.11.2021 2015