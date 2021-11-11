Бийск: В Бийске выставили на продажу секс-шоп

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За интим-магазин в Бийске просят менее 300 тысяч рублей

Мы уже привыкли, что в Бийске продают (иногда годами) торговые центры, кафе, производственные площади и прочее. На сей раз предложения в коммерческом секторе разбавил секс-шоп.

За 285 тыс. руб. к покупке предлагают готовый бизнес — товар, сайт, торговое оборудование и аренду, а также базу покупателей.

При это собственник уверяет, что накрутка у интим-товаров более 100%. Сейчас в магазине товарных остатков по оптовой цене на 300 тыс. руб., но продав их можно получить более 700 тыс. руб. При этом у дела — большие перспективы.

«Интим-товары — сфера, которая ежегодно активно растет и становится более популярной. Погуглите статистику. Если посмотрите ассортимент магазина, — то поймете, что в каждой семье есть что-то из нашего ассортимента», — сказано в объявлении.

Продажу высокодоходного бизнеса собственник поясняет переездом.

Продавец называет еще один аргумент вложиться в интим-дело. Это — почти отсутствие конкурентов. Если в Барнауле на 650 тыс. жителей — более 40 таких магазинов, то на 200 тыс. бийчан — всего три.

В Бийске выставили на продажу известный бар X-Club

14:16, 09.11.2021 2980

Бийский рабочий