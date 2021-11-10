Бийск: В Бийске работает служба для родителей детей с ментальными нарушениями

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1700 звонков за год – в Бийске уже 2 года успешно работает диспетчерская служба для родителей детей с ментальными нарушениями

Специалисты краевого реабилитационного центра «Родник» абсолютно бесплатно помогают попасть к узким специалистам, а также при оформлении документации.

Необходимость диспетчерской службы особенно стала видна в условиях пандемии, когда многие учреждения перешли на дистанционный режим работы. Тогда на помощь родителям приходят специалисты центра и помогают в оформлении пакета документов, например, для социальных учреждений, согласовывают порядок и сроки.

При этом, если изначально диспетчерская служба создавалась для работы с родителями детей только с ментальными нарушениями, то теперь за консультацией и помощью может обратиться любая семья, любой родитель, который воспитывает ребенка как с инвалидностью, так и с ОВЗ.

Диспетчерская служба реабилитационного центра «Родник»: тел. 31- 04-59.

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16:15, 26.10.2021 2187

Бийский рабочий