ГОРНЯК22 10.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске не нашлось желающих отремонтировать улицы Сенную и Ленинградскую

Горняк22
44 минуты Ago

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Муниципалитет повторно вышел на поиски подрядчика для ремонта дорог в Бийске

«БР» уже писал о дорожных работах, которые запланированы в Бийске на 2022 год. Так, уже известно, что в городе предстоит отремонтировать две улицы: Сенную в границах переулков Коммунарский и Мопровский и Ленинградскую на участке от Васильева до Ударной.

В Бийске не нашлось желающих отремонтировать улицы Сенную и Ленинградскую1

Улицы Сенную и Ленинградскую отремонтируют в Бийске в 2022 году

13:18, 30.09.2021 1543

Поиски подрядчика администрация города объявила еще в сентябре 2021 года.

Однако до аукциона дело так и не дошло — он был признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков-дорожников.

Сейчас город вновь объявил торги на право ремонта двух дорог.

Сумма, которую город готов потратить на ремонт, остается прежней — 38,89 млн руб.

По контракту Сенная и Ленинградская должны быть отремонтированы к 20 августа 2022 года, если не возникнет трудностей с подрядчиком, как это было с дорогами в этом году.

В Бийске не нашлось желающих отремонтировать улицы Сенную и Ленинградскую2

Ремонт дороги на улице Митрофанова в Бийске вышел на завершающую стадию

09:08, 09.11.2021 1155

 

Бийский рабочий

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