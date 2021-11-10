Бийск: В Бийске не нашлось желающих отремонтировать улицы Сенную и Ленинградскую
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Муниципалитет повторно вышел на поиски подрядчика для ремонта дорог в Бийске
«БР» уже писал о дорожных работах, которые запланированы в Бийске на 2022 год. Так, уже известно, что в городе предстоит отремонтировать две улицы: Сенную в границах переулков Коммунарский и Мопровский и Ленинградскую на участке от Васильева до Ударной.
Улицы Сенную и Ленинградскую отремонтируют в Бийске в 2022 году
13:18, 30.09.2021 1543
Поиски подрядчика администрация города объявила еще в сентябре 2021 года.
Однако до аукциона дело так и не дошло — он был признан несостоявшимся, поскольку на него не поступило ни одной заявки от потенциальных подрядчиков-дорожников.
Сейчас город вновь объявил торги на право ремонта двух дорог.
Сумма, которую город готов потратить на ремонт, остается прежней — 38,89 млн руб.
По контракту Сенная и Ленинградская должны быть отремонтированы к 20 августа 2022 года, если не возникнет трудностей с подрядчиком, как это было с дорогами в этом году.
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