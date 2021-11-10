Бийск: В Бийске выставили на продажу известный бар X-Club

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В Бийске продают известный развлекательный комплекс

Около 20 лет в этом месте у Котельного завода работали развлекательные заведения.

Нынешний X-Club, и работавший до него «Юпитер» были одними из самых популярных заведений Бийска с танцполами.

Сейчас стало известно, что собственники продают бизнес.

Здание клуба-ресторана, площадью в 1000 кв. метров со всем оборудованием выставили на продажу за 29,9 млн руб.

В объявлении о продаже подчеркивают, что у бизнеса хорошая доходность, нет необходимости платить аренду, оборудование продается со зданием.

В Бийске вновь продают бар «Rocks»

13:33, 12.10.2021 2602

Бийский рабочий