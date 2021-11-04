Бийск: В Бийск на утилизацию доставят 140 тонн высокотоксичного ракетного топлива

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Партия ракетного топлива с истекшим сроком годности прибудет из Киргизии

Последняя партия ракетного топлива из Киргизии была вывезена на территорию РФ 2 ноября для утилизации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства обороны этой страны.

— 2 ноября 2021 года в селе Новопавловка Чуйской области состоится мероприятие по выгрузке с территории Кыргызстана партии компонента ракетного топлива меланж с истекшим сроком годности, — рассказали в пресс-службе.

По словам представителей киргизской стороны, компоненты топлива доставят в Бийск Алтайский край), где его «переработают в продукты гражданского назначения, безопасные для использования людьми».

Помощь в утилизации киргизской стороне также оказала ОБСЕ.

Добавим, что меланж является высокотоксичным веществом, которое может выделять ядовитые испарения и способно отравить почву.

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22:45, 21.07.2021 16149

Бийский рабочий