ГОРНЯК22 03.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске прошла презентация книг об истории города

Горняк22
5 часов Ago

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В числе городских изданий появились «Страницы летописи Бийска» и «Страницы истории Бийска»

В книжные фонды бийских библиотек новые книги уже поступили.

Они появились в рамках издательской программы Демидовского фонда. 

Виктор Буланичев, директор Демидовского фонда и и руководитель программы, говорит, что работа над изданиями шла несколько лет.

Презентация книг Демидовского фонда1 Презентация книг Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Большую помощь в подготовке оказались сотрудники библиотечной сети города, ведь помимо трудов бийских историков, среди источников информации — городские СМИ, в том числе и «Бийский рабочий», уже более 100 лет освещающий жизнь в городе.

Книги приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Великого, по чьему указу и основан Бийск.

Виктор Буланичев, директор Демидовского фонда2 Виктор Буланичев, директор Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Издания дополняют друг друга. В летописи представлена информация о самых заметных событиях в городе по годам —  от первой попытки казаков проникнуть в Верхнее Приобье еще в 1625 году до ковидных ограничений 2020 года. 

Кстати, в скором времени книги будут представлены и в электронном виде.  

Бийский рабочий

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