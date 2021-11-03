Бийск: В Бийске прошла презентация книг об истории города

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В числе городских изданий появились «Страницы летописи Бийска» и «Страницы истории Бийска»

В книжные фонды бийских библиотек новые книги уже поступили.

Они появились в рамках издательской программы Демидовского фонда.

Виктор Буланичев, директор Демидовского фонда и и руководитель программы, говорит, что работа над изданиями шла несколько лет.

Презентация книг Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Большую помощь в подготовке оказались сотрудники библиотечной сети города, ведь помимо трудов бийских историков, среди источников информации — городские СМИ, в том числе и «Бийский рабочий», уже более 100 лет освещающий жизнь в городе.

Книги приурочены к 350-летию со дня рождения Петра Великого, по чьему указу и основан Бийск.

Виктор Буланичев, директор Демидовского фонда Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Издания дополняют друг друга. В летописи представлена информация о самых заметных событиях в городе по годам — от первой попытки казаков проникнуть в Верхнее Приобье еще в 1625 году до ковидных ограничений 2020 года.

Кстати, в скором времени книги будут представлены и в электронном виде.

Бийский рабочий