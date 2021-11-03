Бийск: В бийской школе открыли дополнительный пункт вакцинации от COVID

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Пункт будет работать только три дня.

В пресс-службе городской администрации сообщили об открытии в Бийске ещё одного пункта вакцинации.

Теперь привиться от COVID также можно в Гимназии №1 на Зелёном Клине.

Пункт будет работать только три дня — 2, 3 и 5 с 8.00 до 15.00.

— Вакцинация совершенно бесплатна! Приходите! Защитите себя и своих близких, — призывают в мэрии.

Испытано на себе: корреспондент «БР» отстояла очередь на прививку от COVID

15:36, 01.11.2021 2542

Бийский рабочий