ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске пройдет этнофестиваль молодежного творчества «Палитра культур»

Горняк22
25 минут Ago

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Мероприятие приурочено к Году науки и технологий на Алтае

Основная задача организаторов — собрать молодых людей, которые бы не просто изучали культуру, но и смогли ее воспроизвести. Для этого студенты бийского вуза и воспитанники Детской художественной школы подготовили различные мастер-классы, связанные с культурой народов, проживающих на Алтае.

Изначально провести этнофестиваль планировали в очном формате, но из-за пандемии и большого числа заболевших, пришлось менять планы и переносить мероприятие на другую площадку – в онлайн. Организаторы провели съемки и записали на видео обычаи и традиции народов, подготовили мастер-классы. Например, каждый желающий сможет сплести пояс, связать что-то кумандинской иглой и др.

Этнофестиваль «Палитра культур» пройдет уже завтра, 2 ноября. Ссылка будет доступна на сайте Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина.

В Бийске пройдет этнофестиваль молодежного творчества «Палитра культур»1

Студентка из Бийска победила на Всероссийском конкурсе с костюмом кумандинцев

18:45, 24.10.2021 3064

 

Бийский рабочий

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