ГОРНЯК22 02.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске продолжат демонтировать металлические гаражи

Горняк22
25 минут Ago

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Очередную партию металлических гаражей попросили «подвинуться» из дворов и с улиц Бийска

Сразу несколько распоряжений о демонтаже «самовольно установленных временных объектов» подписали в городской администрации. Везде речь идет об установленных металлических гаражах.

Так, на сей раз должны убрать девять объектов юго-восточнее торца дома на ул. Мухачева, 260, четыре — северо-западнее торца дома на ул. Мухачева, 250/1 и три — севернее жилого дома на ул. Иркутская, 33.

Как правило, в таких случаях, прежде чем приступить к демонтажу, на гаражах оставляют предписания о необходимости вывезти объект. Если действий со стороны собственников не наблюдается, их вывозят на «штрафстоянку» за счет муниципалитета, и если собственник все же объявляется,  прежде, чем забрать павильон, он должен оплатить работы по его демонтажу и услуги по хранению.

В Бийске продолжат демонтировать металлические гаражи1

В Бийске у школы №12 уберут почти 40 гаражей

16:37, 09.09.2021 3961

 

Бийский рабочий

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