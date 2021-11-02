Бийск: В Бийске задумались над развитием ярмарочной торговли

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В администрации города считают, что Бийску не хватает ярмарок выходного дня

В городской администрации задумались, как развить конкуренцию на бийском рынке в различных сферах – от образовательных до ритуальных услуг.

В постановлении, подписанном в мэрии, поясняют, что это должно благоприятно сказаться на ценах, выставляемых конечному потребителю, — то есть самим бийчанам.

В большом списке оказалась и розничная торговля.

Так, на сегодня в Бийске торговую деятельность ведут почти 2,8 тысяч объектов. Это 963 магазинов, 487 нестационарных объектов – то есть лотков и киосков, девять ярмарочных площадок на 1995 торговое место и один розничный рынок.

Только в прошлом году в городе открылось 20 стационарных объектов розничной торговли.

В целом обеспеченность бийчан торговыми объектами уже более чем в два раза превышает нормативы и составляет 216,7 %, а в расчете на каждого жителя города приходится 1,2 кв. метра торговых площадей.

Казалось бы, в этой сфере с конкуренцией все в порядке.

Однако в городской администрации поясняют: проблемы есть. Они – в снижение количества розничных рынков в городе.

Необходимо развивать ярмарочная торговля с привлечением местных товаропроизводителей – прежде всего, малого и среднего бизнеса. Правда, по всей видимости, на этом сказывается пандемия. Так, если в 2020 году таких ярмарок выходного дня было девять, то в 2021 году – уже четыре. Столько же в планах заложено и на 2022 год.

В Бийске могут ограничить строительство торговых центров

07:50, 13.08.2021 10459

Бийский рабочий