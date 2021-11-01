Бийск: В Бийске задержан молодой водитель, который насмерть сбил пешехода в ночном ДТП

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19-летний водитель, совершивший наезд на пешехода 30 октября, пытался скрыться с места ДТП

Сотрудниками Госавтоинспекции Бийска по «горячим следам» был задержан водитель, совершивший наезд на пешехода минувшей ночью.

В дежурную часть поступила информация о совершенном наезде на пешехода в Бийском районе в селе Малоугренево. Сотрудники ГИБДД выехали на место для оказания помощи пострадавшему, проведению розыскных мероприятий и организации дорожного движения.

Было установлено, что 30 октября около 23 часов 40 минут в селе Малоугренево на улице Советской, в районе дома №19, водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, совершил наезд на пешехода – 58-летнего мужчину, находившегося на проезжей части, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью и скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой помощи.

В результате оперативных действий сотрудниками ГИБДД в течении двух часов был установлен и задержан водитель, скрывшийся с места происшествия. Им оказался 19-летний парень.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится доследственная проверка. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия будут установлены в ходе расследования и рассмотрения уголовного дела.

Госавтоинспекция Бийска ищет свидетелей ночного ДТП, в котором сбили пешехода

11:51, 31.10.2021 1176

Бийский рабочий