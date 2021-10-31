ГОРНЯК22 01.11.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске на два дня перекроют ул. Митрофанова в районе подъема с Зеленого Клина

Горняк22
18 часов Ago

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Перекресток улиц Митрофанова и Красноармейская будет закрыт для движения.

31 октября, с 10.00 будет перекрыто движение на перекрестке по ул. Митрофанова в районе магазина «Клаксон». Ограничения необходимы для проведения ремонтных работ. Движение ограничат на два дня.

Автобусные маршруты, идущие через Зелёный клин, будут заходить в микрорайон Зеленый Клин, а затем следовать по ул. Трофимова.

Напомним, дорогу на улице Митрофанова в Бийске капитально ремонтируют. Срок сдачи объекта — 15 ноября.

В Бийске на два дня перекроют ул. Митрофанова в районе подъема с Зеленого Клина1

Несмотря на погоду, в Бийске продолжают ремонтировать дороги

09:49, 14.10.2021 1705

Бийский рабочий

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