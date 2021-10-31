Бийск: В Бийске в строящемся парке на Зеленом Клине зажгли фонари

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Пока освещение начало работать только в районе набережной.

Глава города Александр Студеникин 29 октября в своем инстаграм-аккаунте поделился с горожанами новостью об освещении парка, строящегося в районе Зеленого Клина.

— По временной схеме проверили сегодня смонтированное освещение на новой набережной мкр. Зелёный Клин. В ближайшие дни подключим его по постоянной схеме,- написал мэр.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Студеникин (@studenikin_biysk)

Набережная на Зеленке (береговая линия за ТРЦ «Ривьера») – это дополнительный объект благоустройства города, из запланированных на 2021 год.

При этом работы на ней начались еще в 2020-м году – тогда здесь появилась насыпь. Укрепление дамбы и формирование набережной началось в мае 2021 года. Это было сделано на средства городского бюджета – на это было выделено порядка 1 млн рублей. Затем на благоустройство набережной поступило еще 5 млн – уже из регионального бюджета.

Зато с набережной: часть территории за «Ривьерой» благоустроят в этом году

16:02, 07.09.2021 3077

Бийский рабочий