Бийск: В Бийске «помолодел» подростковый алкоголизм — пьют с 12 лет

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По данным Комплексного центра Бийска, детский и подростковый алкоголизм – одна из самых острых проблем

Употребление алкогольных напитков особенно опасно для молодого, не окрепшего организма. Социальные службы отмечают, что в последнее время отмечается рост заболеваемости алкоголизмом среди подростков.

Алкоголизм несовершеннолетних приводит к опасным для общества тенденциям: правонарушениям, табакокурению, ранним половым связям, проституции, суициду, к наркомании.

И что самое страшное, возраст тех, кто употребляет спиртные напитки на постоянной основе – все меньше и меньше.

– Если в 90-е годы подростки начинали пробовать спиртные напитки в 16-17 лет, то сегодня они делают это уже в 12-13 лет, – рассказывают специалисты Комплексного центра. – А в современном социуме еще актуальна проблема пивного алкоголизма среди подростков. Это обусловлено доступностью алкогольного напитка и открытой рекламой.

Обычно у несовершеннолетних употребление начинается либо в кругу сверстников, либо в компании друзей постарше. Вначале подростки пробуют «за компанию», чтобы не быть изгоем, а затем «бухать» входит в привычку.

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Бывает и так, что подростки учатся употреблять спиртные напитки дома, в семье, подражая своим родителям.

– Дети часто испытывают страх, вину перед окружающими, если их родители – алкоголики. Но не знают, что с этим делать.

Несовершеннолетние считают, что алкоголь приводит к чувству легкости, раскованности, при этом они не контролируют свое поведение так, как взрослые: у них происходит замедление реакций и нарушается координация движений.

У детей и подростков в начале употребления алкогольных напитков происходит тяга на психологическом уровне, а затем и на физическом. В результате происходит деградация личности подростка и интоксикация молодого организма.

– Организму подростка требуется больше времени, чтобы выйти из-под действия алкоголя, чем взрослому человеку. Главное вовремя заметить проблему и принять меры, не забывая о конфиденциальности, – предупреждают в центре.

Обратиться за помощью можно:

КГБУЗ «Наркологический диспансер» в Бийске (ул.Лермонтова, 197). Телефоны: 33-34-11,33-33-94,33-39-59, 33-42-35.

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Бийский рабочий