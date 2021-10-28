Бийск: В Бийске полиция проводит рейды по пивным барам, кафе и клубам

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Полицейские Бийска провели рейдовые мероприятия в одном из увеселительных заведений города

Так, в полицию Бийска периодически поступают жалобы от горожан в адрес небольшого бара, расположенного в центральной части города. В отношении этого заведения есть претензии к шуму, торговле некачественным алкоголем, нарушению закона об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах. Полицейские проводят комплексную проверку заведения, рассказали в пресс-службе МУ МВД России «Бийское».

В настоящее время сотрудниками отдела экономической безопасности изучается документация.

Проверки проходят и по другим увеселительным заведениям. В ходе рейдов представители патрульно-постовой службы проверяют удостоверения личности гостей. Инспекторы ДПС составляют административные протоколы за неправильную парковку.

Кроме того, сотрудники подразделения по исполнению административного законодательства документируют факты несоблюдения требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов, а также несоблюдение требований постановления губернатора Алтайского края.

Отмечается, что проверки развлекательных и питейных заведений будут продолжены. Каждое нарушение фиксируется и будут вынесены соответствующие постановления.

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13:41, 27.07.2021 8756

Бийский рабочий