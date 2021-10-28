Бийск: В бийском поселке химиков произошло аварийное отключение электроэнергии

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Жители этого района утверждают, что перед отключением что-то очень сильно «грохнуло»

— В 11.56 произошло аварийное отключение электроэнергии в поселке химиков, по улицам Разина, Матросова. С причинам отключения сейчас разбираются специалисты МЭС, — прокомментировали в пресс-центре администрации города.

Жители района говорят, что перед отключением слышали громыхание и даже вибрацию.

— Мгновенно отрубился свет, почему-то сразу подумали, что что-то случилось. Хотя подобные звуки у нас, жителей дома возле стадиона «Прогресс», не редкость — там идет стройка, и сегодня очень активная, что-то все время бабахает.

По словам жителей, в ТСЖ причины электроэнергии пояснить не смогли. Спустя полчаса электроэнергия вернулась в дома бийчан.

Кстати, сегодня в городе массово проходят ремонтные работы – об отключениях горячей воды, теплоснабжения и электроэнергии, которые были намечены на 27 октября, «БР» уже рассказывал ранее.

В каких районах Бийска 27 октября отключат горячую воду и электроэнергию

08:44, 27.10.2021 651

Бийский рабочий