Бийск: В Бийске жителям района Треста 27 октября отключат горячую воду и тепло

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Об этом рассказали в пресс-службе Сибирской генерирующей компании в Бийске

Несколько десятков многоквартирных домов Треста 27 октября на время останутся без горячей воды и отопления.

В районе Треста на улице Можайского энергетикам необходимо заменить запорную арматуру в тепловой камере, на которой после запуска отопления был обнаружен небольшой дефект и до начала морозов его необходимо устранить. Эти работы нужны для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, проживающих на Тресте.

Список адресов, попадающих под отключение:

ул. Ломоносова, 22, 24, 26, 27, 28/2, 29, 29/1, 30, 34/1;

ул. Матросова, 21, 23, 23/1, 25, 25/1, 27, 29;

ул. Можайского, 1, 1А, 2, 3;

ул. Фрунзе, 1, 3.

Отключения будут производиться 27 октября с 9.00 до 15.00.

Бийские энергетики завершили работы по переносу наружных сетей под землю

09:15, 24.10.2021 2400

Бийский рабочий