Бийск: В Бийске пожилая женщина купила уголь, который, по ее словам, не горит

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По закону пенсионерка сначала должна доказать, что уголь действительно не горит.

Бийчанка Зинаида Чичканова попала в неприятную ситуацию. Пенсионерка живет в частном доме и на зиму купила уголь, но он, по её словам, не горит.

При этом закон на стороне женщины — деньги за некачественный товар ей вернут, но не сразу. По закону пенсионерка сначала должна доказать, что уголь действительно не горит, но такую экспертизу могут провести лишь в Кузбассе.

В 72 года бийчанке было бы трудно соблюсти все тонкости законодательства, которое, по сути, должно защищать права потребителей. В дело вмешались журналисты «Бийского телевидения». Чем закончилась история, и будет ли тепло в доме, когда придут морозы, смотрите в сюжете.

Готовим частные дома к зиме: чем лучше топить и сколько это стоит

16:04, 19.08.2020 2774

Бийский рабочий