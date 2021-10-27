Бийск: В Бийске прибыль предприятий упала наполовину

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К таким данным пришел Алтайкрайстат, наблюдая круг крупных и средних организаций Бийска

В первом полугодии 2021 года балансовая прибыль городских предприятий сложилась на уровне 1,7 млрд руб. Это ниже, чем за то же время в 2020 году наполовину — на 51%.

При этом доля прибыльных организаций Бийска по всем видам деятельности составляет 71,7%.

Кстати, по данным Алтайкрайстата в январе-июне этого года крупными и средними предприятиями Бийска отгружено промышленной продукции на сумму в 20 млрд руб. Рост составил почти 3%.

Рост объемов производства отмечен в производстве пищевых продуктов, текстиля, резиновых и пластмассовых изделий, обработке древесины и коммунальных услугах.

Снижение объемов выпуска произошло в отраслях по производству химических веществ и продуктов, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, металлических изделий и прочего.

Оборот в сфере общественного питания составил 78 млн руб. По сравнению с прошлым годом тут рост почти 6%.

В целом платных услуг крупными и средними организациями Бийска оказано населению на сумму более 1,8 млрд руб., или 8,5 тыс. руб на одного бийчанина.

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10:37, 19.10.2021 1767

Бийский рабочий