Бийск: В Бийске фиксируют случаи, когда коронавирус приводит к менингиту

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Единого симптома для коронавирусной инфекции не установлено до сих пор

Если раньше главным признаком коронавирусной инфекции считались потеря обоняния и искажение вкуса, то сейчас они встречается все реже.

— Раньше потеря обоняния встречалась в 15-17 процентах случаев, — рассказывает Лариса Фоминская, заведующая инфекционным отделением ЦГБ, — сейчас обоняние теряется в меньшей степени. К тому же, это может признаком других заболеваний – синусита, например.

А вот слабость у больных коронавирусом отмечается почти всегда. Другие возможные симптомы болезни — интоксикация, проблемы с желудочно-кишечным трактом, дыхательные нарушения. Кстати, поражения легких при коронавирусе может и не быть.

Однако в эту, уже четвертую волну ковида, в Бийске отметили несколько случаев, когда коронавирусная инфекция протекала с менингитом – то есть воспалением мозга.

В Бийске дети стали тяжелее болеть коронавирусом

11:53, 21.10.2021 3453

Бийский рабочий