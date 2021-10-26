Бийск: В Бийске сложилась нехватка кислорода для ковидных больных

31

Рост числа больных коронавирусом может вызвать дефицит кислорода.

В социальных сетях Бийска разлетелось тревожное сообщение: ковидным госпиталям города не хватает кислорода для больных, которым требуется поддержка дыхания. Это не только ИВЛ, но и кислородные маски. Медиков призывают «экономить». Якобы, проблемы с газом сложились в целом на уровне края.

К сожалению, это не фейк.

Как удалось узнать «БР», с поставкой кислорода действительно возникли проблемы. Во многом это связано с ростом числа тяжелых пациентов, нуждающихся в кислороде. Однако с газом – беда.

На сегодня в Алтайский край поступает кислород из других регионов – выработки того, что дают местные производители, не хватает. И хотя предприятия обещали нарастить мощность еще во время третьей волны коронавируса, пока этого объема явно не хватает. Подробнее о ситуации мы надеемся узнать в ближайшее время.

Умирают 19-летние: реанимация ковид-госпиталя Бийска заполнена тяжелыми больными

07:13, 22.10.2021 6777

Бийский рабочий