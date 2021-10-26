ГОРНЯК22 26.10.2021
Алтайский край

Бийск: В Бийске за сутки выявлено 45 заболевших коронавирусом

Горняк22
12 часов Ago

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 420 случаев коронавируса, выздоровело 82 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-23.

Новые случаи

  • Барнаул — 121,
  • Бийск — 45,
  • Заринск — 22,
  • Усть-Калманский район — 20,
  • Каменский район — 17,
  • Алтайский район — 15,
  • Славгород — 13,
  • Петропавловский район — 12,
  • Белокуриха, Третьяковский район — 11,
  • Егорьевский район,Топчихинский район, Шипуновский район – 9,
  • Новоалтайск, Змеиногорский район,Калманский район, Локтевский район, Тогульский район -7
  • Камень-на-Оби, Табунский район, Хабарский район — 6,
  • Алейск, Заринский район, Солтонский район — 5,
  • Благовещенский район, Косихинский район, Кулундинский район, Панкрушихинский район, Тюменцевский район – 4,
  • Кытмановский район, Немецкий национальный район — 3,
  • Залесовский район, Смоленский район — 2,
  • Бурлинский район, Крутихинский район, Первомайский район, Рубцовский район, Целинный район, Шелаболихинский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек, в т. ч. 6543 детей. Выздоровели 61 278 человек (+ 82). Умерли 6 099 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 759 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 340 человек (+ 0).

По состоянию на 25 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3837 человек. Кроме этого, 411 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 820, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 299.

Минздравом края развернуто 4578  коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 33034 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

306 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

В Бийске за сутки выявлено 45 заболевших коронавирусом1

Почти все учреждения культуры закроют. Коротко о ситуации с COVID на 25 октября

07:10, 25.10.2021 1354

Бийский рабочий

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