Бийск: В Бийске за сутки выявлено 45 заболевших коронавирусом
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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 420 случаев коронавируса, выздоровело 82 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-23.
Новые случаи
- Барнаул — 121,
- Бийск — 45,
- Заринск — 22,
- Усть-Калманский район — 20,
- Каменский район — 17,
- Алтайский район — 15,
- Славгород — 13,
- Петропавловский район — 12,
- Белокуриха, Третьяковский район — 11,
- Егорьевский район,Топчихинский район, Шипуновский район – 9,
- Новоалтайск, Змеиногорский район,Калманский район, Локтевский район, Тогульский район -7
- Камень-на-Оби, Табунский район, Хабарский район — 6,
- Алейск, Заринский район, Солтонский район — 5,
- Благовещенский район, Косихинский район, Кулундинский район, Панкрушихинский район, Тюменцевский район – 4,
- Кытмановский район, Немецкий национальный район — 3,
- Залесовский район, Смоленский район — 2,
- Бурлинский район, Крутихинский район, Первомайский район, Рубцовский район, Целинный район, Шелаболихинский район – 1.
Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек, в т. ч. 6543 детей. Выздоровели 61 278 человек (+ 82). Умерли 6 099 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 759 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 340 человек (+ 0).
По состоянию на 25 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3837 человек. Кроме этого, 411 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных – 820, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 299.
Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 33034 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.
306 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
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07:10, 25.10.2021 1354