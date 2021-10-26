Бийск: В Бийске за сутки выявлено 45 заболевших коронавирусом

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В Алтайском крае за сутки зарегистрировано 420 случаев коронавируса, выздоровело 82 пациента, умерло 23 человека, от COVID-19-23.

Новые случаи

Барнаул — 121,

Бийск — 45,

Заринск — 22,

Усть-Калманский район — 20,

Каменский район — 17,

Алтайский район — 15,

Славгород — 13,

Петропавловский район — 12,

Белокуриха, Третьяковский район — 11,

Егорьевский район,Топчихинский район, Шипуновский район – 9,

Новоалтайск, Змеиногорский район,Калманский район, Локтевский район, Тогульский район -7

Камень-на-Оби, Табунский район, Хабарский район — 6,

Алейск, Заринский район, Солтонский район — 5,

Благовещенский район, Косихинский район, Кулундинский район, Панкрушихинский район, Тюменцевский район – 4,

Кытмановский район, Немецкий национальный район — 3,

Залесовский район, Смоленский район — 2,

Бурлинский район, Крутихинский район, Первомайский район, Рубцовский район, Целинный район, Шелаболихинский район – 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 85 889 человек, в т. ч. 6543 детей. Выздоровели 61 278 человек (+ 82). Умерли 6 099 человек (+ 23), все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 4 759 человек (+ 23); иные причины смерти – 1 340 человек (+ 0).

По состоянию на 25 октября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3837 человек. Кроме этого, 411 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных – 820, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 299.

Минздравом края развернуто 4578 коек, к кислороду имеют подключение 3329, с ИВЛ – 359. Резервных коек — 33034 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении.

306 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

Почти все учреждения культуры закроют. Коротко о ситуации с COVID на 25 октября

07:10, 25.10.2021 1354

Бийский рабочий