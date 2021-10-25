Бийск: В Бийске автомобиль врезался в дом после ДТП на печально известном перекрестке

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На перекрестке улиц Горно-Алтайская и 8 марта вновь произошла авария.

Как сообщает @drom_22_biysk, на этот раз автомобиль Тойота Корона проигнорировал знак «Уступи дорогу».

— И вновь продолжается бой… на этот раз в неравной схватке сошлись Тойота Корона, которая проигнорировала знак «Уступи дорогу» и на скорости (на которой они не смогли увидеть данный знак) выехала на перекрёсток, где допустила столкновение с Сузуки Сх4, который не предвещая беды двигался по главной дороге, — сообщают очевидцы.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дром Новости Бийск (@drom_22_biysk)

После удара виновник ДТП вылетел на обочину и врезался в стену ближайшего дома.

— Пострадавших нет. Оба участника застрахованы. Больше всех испугалась бабушка живущая на первом этаже данного дома. В который приземлилась после удара Тойота, — говорится в сообщении о произошедшем.

В Бийске перекресток улиц Горно-Алтайская и 8 марта прозвали «легендарным»

12:52, 20.09.2021 1920

Бийский рабочий