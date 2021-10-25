Бийск: В Бийске уровень загрязнения воздуха продолжает оставаться повышенным

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На минувших выходных в городе было зарегистрировано повышенное содержание фенола в воздухе.

Алтайский ЦГМС продолжает предупреждать бийчан о том, что в отдельных районах города возможно повышенное содержание взвешенных веществ.

В Бийске наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводятся на трех стационарных постах, которые условно подразделяются на «городские фоновые» в жилых районах (в квартале АБ – ПНЗ № 2, в пос. Котельщиков – ПНЗ № 11) и «авто» – вблизи автомагистрали (в пер. Коммунарском – ПНЗ № 5).

В этих районах и зафиксировано повышенное содержание фенола в воздухе. Запах фенола может легко уловить каждый горожанин, его сложно спутать с чем то спутать.

— Так пахнут при горении выключатели, провода в старых приборах, где есть детали из грубой черной пластмассы, полученной из смолы, называемой карболитом. В современной технике такая пластмасса уже практически не используется, — пояснил кандидат технических наук Евгению Вязовкину UFA1.RU.

Фенол — вещество токсичное, но его выброс в воздух не несет критической опасности.

А в краевой столице тем временем выявлено повышенное содержание хлороводорода. Это бесцветный газ с резким запахом. Он образуется при сжигании отходов хлорсодержащих пластмасс, в том числе поливинилхлорида. Повышенное содержание хлороводорода в воздухе может влиять на дыхательные пути, провоцировать кашель, затрудненное дыхание, отдышку, боли в горле.

Фото: ЦГМС

Напомним, что жаловаться на ощутимый запах гари бийчане стали еще неделю назад, когда в регионе установилась безветренная теплая погода, которая способствует накоплению загрязняющих веществ в воздухе города. А так как жители частного сектора начали активно топить печки, дым от печных труб и котельных зависал в воздухе над городом, смешиваясь с автомобильными выхлопами.

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Сейчас же безветренная погода в регионе наоборот сменилась штормовым ветром. По данным синоптиков 25 октября в Алтайском крае ожидается сильный юго-западный ветер 8-13 м/с с порывами до 20 м/с. Можно предположить, что проблема задымленности временно покинет регион, но надолго ли.

В течение всей зимы 2020-2021 года синоптики часто объявляли для Барнаула и Бийска режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ). Он известен так же, как режим «черного неба». В дни НМУ небо затягивает смогом, источником которого становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий.

Такие условия неблагоприятны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хроническими заболеваниями дыхательных путей. В такие дни предприятиям предписывают сократить выбросы в атмосферу, а горожанам рекомендуется меньше времени проводить на улице и ограничить использование личных автомобилей.

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Бийский рабочий