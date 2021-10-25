Бийск: В Бийске из пятиэтажки на Льнокомбинате эвакуировали восемь человек

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В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю рассказали о пожарах за минувшие сутки

Вечером в субботу поступило сообщение о возгорании в одной из квартир 5-этажного дома по улице Льнокомбинат в Бийске. На момент прибытия пожарных виден дым из окна на втором этаже.

Площадь пожара составила около 3 квадратных метров. В результате пожара из подъезда эвакуировано 4 человека, звеньями газодымозащитной службы спасено 8 человек, в том числе 2 ребенка. Два жильца этой пятиэтажки надышались дымом и были госпитализированы, сообщает ведомство.

Причина случившегося уточняется.

Всего за минувшие сутки на территории Алтайского края произошло 39 пожаров, 7 из них — в жилом секторе. В Барнауле ликвидировано 10 пожаров. Погибло 2 человека.

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16:48, 13.10.2021 692

Бийский рабочий