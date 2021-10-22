Бийск: В Бийском драмтеатре состоится премьера спектакля «Следствие ведут колобки»

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Уже в эти выходные: 23 и 24 октября, зрители смогут поучаствовать в «ограблении века»

Спектакль даже не назван спектаклем. По версии режиссера Михаила Вороновского, это будет настоящий детективный урок. Ограничений по возрасту нет никаких. Но, тем не менее, за происходящим на сцене будет интересно наблюдать не только детям. С множеством восклицательных знаков, драмтеатр анонсирует и интригует:

Караул!!!

Ограбление века!!!

Пропало! Всё пропало! Украдена целая тележка мороженого!

Раскрыть такое страшное преступление под силу только самым сообразительным, внимательным и талантливым сыщикам.

Кто же это может быть???

Шерлок Холмс не справится.

Эркюль Пуаро упустит важные детали.

Так кто же?

КО-ЛО-БОК!!!

А хотите узнать, как было раскрыто это таинственное преступление? Так примите участие в расследовании — приходите на премьеру спектакля «Следствие ведут колобки» 23 (суббота) и 24 (воскресенье)!

Интересно, как будут выглядеть колобки? Ответ зрители узнают уже в эти выходные Фото: Бийский драматический театр

За костюмы и художественную атмосферу спектакля отвечала Елена Хабарова, о которой уже писал «БР». А это значит, что продумано будет все до мелочей, и визуальная составляющая порадует.

Напомним, что приобрести билеты молодежь может по «Пушкинской карте», а взрослым теперь не обязательно иметь в кармане наличные деньги.

Бийский рабочий