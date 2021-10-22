Бийск: В Бийске шестиклассники заявили о намерении устроить стрельбу в школе

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Школьники из Бийска обещали «перестрелять всех», чтобы сорвать уроки.

21 октября в сообществе @chp.biysk появилось сообщение о том, что в школе №34 Бийска ученик 6 класса «открыто заявил о своём намерении принести оружие в школу и перестрелять детей».

— Администрация школы пытается дело замять. Уже сегодня ученик допущен до занятий! Что делать нам, родителям? Как отпускать детей в школу? — говорилось в сообщении.

Как удалось узнать «БР», такой факт в бийской школе был действительно зарегистрирован. Сейчас в учреждении работают правоохранители. Проводится проверка.

По информации «БР», сообщение в соцсетях разместили сами школьники — таким образом они хотели сорвать уроки.

Отметим, что в подобных ситуациях родителям школьников рекомендуется внимательно относиться к подобным заявлениям. Необходимо обязательно обращаться в полицию.

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12:30, 18.10.2021 1250

Бийский рабочий