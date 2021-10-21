Бийск: В Бийске на перекрестке улиц Ленинградская-Пугачева еженедельно происходят ДТП

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По данным представителей аварийного комиссариата на этом участке дороги произошло семь аварий за два месяца.

На этой неделе очередное ДТП уже случилось. В понедельник, 18 октября на перекрёстке улиц Ленинградская — Пугачева столкнулись два легковых автомобиля. Жертвой аварии чуть не стал ребенок, который собирался переходить дорогу.

На видеозаписи чётко видно — машины столкнулись как раз в тот момент, когда ребенок собирался ступить на пешеходный переход. К счастью, юный пешеход не пострадал, он сориентировался в шоковой ситуации и сумел убежать подальше от места происшествия.

На данном перекрестке аварии фиксируют с пугающей регулярностью. Практически еженедельно появляется информация о новом дорожно-транспортном происшествии на перекрёстке улиц Ленинградская — Пугачева.

При этом опытные водители считают этот перекрёсток простым: главная дорога пересекается со второстепенным под прямым углом, ни изгибов, ни непонятных искривлений там нет. Всё в порядке и с видимостью — никаких кустов или зарослей, мешающих обзору.

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Как пояснили в администрации Бийска, установки элементов принудительного снижения скорости, будь то искусственные неровности или светофор, на данном участке не запланировано. Как рассказали в пресс-службе, дорожные знаки здесь установлены в полном объёме. Дополнительных рекомендаций от Госавтоинспекции не поступало.

Мы связались с сотрудниками ГИБДД. По статистике, за неполный 2021 год там произошло пять аварий, шесть человек пострадали. В 2020 зафиксирована одна авария. Правда, как правило, не все ДТП оформляют с помощью сотрудников ГАИ. У представителей аварийного комиссариата цифры несколько другие — семь аварий за два месяца.

Как сообщили нам в ведомстве, специалисты Госавтоинспекции рекомендовали администрации установить на данном участке дороги знак «СТОП». Этот знак приоритета требует обязательной остановки перед продолжением движения.

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Бийский рабочий