Бийск: В Бийске продают трактат о борьбе с ведьмами

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В Бийске продают книгу о распознании дьявольщины и методах ведения допросов нечисти

Необычную книгу продают в Бийске.

Так, на сайте объявлений покупателям предлагают издание «Молот ведьм».

Это трактат по демонологии и о надлежащих методах преследования ведьм, написанный в конце 15 века.

Выпуск «Молота ведьм» пришелся на начало практики массовой печати. Это способствовало широкому распространению копий трактата и вызвав массовую истерию среди населения, положило начало охоте на ведьм.

Молот ведьм Фото: www.avito.ru

Сам текст «Молота Ведьм» сводится к идее, что тело и дух женщины обладают множественными изъянами, сама женщина выступает источником зла, похоти и поэтому она меньше верит и ее легче склонить к вероотступничеству. В книге описано много случаев из практики инквизиции, методы распознавания сатанинских выходок, правила ведения допросов, методы, которые приводят к эффективным признаниям.

Продавец книги указал, что его издание имело ограниченный тираж. Это именно подарочное издание.

Молот ведьм Фото: www.avito.ru

Книга красивая, тактильно приятная с шикарными иллюстрациями, а в оформлении использовано дерево, кожа и золотая краска.

Книгу в Бийске продают за 5 тыс. руб.

В Бийске тысячелетние монеты меняют на снегоход

15:09, 19.10.2021 1112

Бийский рабочий