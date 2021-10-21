Бийск: В Бийске укрепили берег по улицам Речная и Малоугреневская

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Несколько дней в этом месте работала дорожная техника «Бийскгортранс»

Укрепление береговой линии проводится для того, чтобы в период возможного паводка 2022-го года бийчане, проживающие в этих районах, чувствовали себя защищенными. Работы на объектах проводились на средства города по распоряжению главы города, сообщает пресс-центр администрации Бийска.

Теперь высота насыпи по улице Речная составляет более четырех метров, ширина – около трех. Это позволит защитить огороды и дома бийчан при подъеме воды в реке Бия до 5,2 метра.

Укрепление береговой линии в Бийске Фото: Пресс-центр администрации Бийска

Кроме того, на будущее в бюджете города запланируют средства, чтобы весной отслеживать состояние этих защитных объектов и вовремя принимать меры в случае каких-либо нештатных ситуаций.

19 из 20 водоналивных дамб, доставленных на Алтай, отправили в Бийск

11:44, 01.04.2020 1051

Бийский рабочий