Бийск: В Бийске лишь частично выполнили обрезку деревьев на Казанцевых, 58

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Бийчане недоумевают, почему представление прокуратуры выполнено частично

Речь идет об обрезке деревьев, которые растут рядом с домом 58 по ул. Казанцевых. Сухие ветки угрожают не только окнам дома, но и тем, кто проходит по тротуару.

Долгожданная вышка и бригада рабочих появились там в выходные. Однако, радоваться оказалось рано. Обрезав одно дерево, рабочие уехали. Жителям дома объяснили, что их предприятию заплатили лишь за одну зеленую единицу.

Напомним, что главе Бийска прокуратурой было выписано представление навести порядок в районе этого дома. Точку в долгом споре между администрацией и бийчанами, кому обрезать вязы и клены, удалось поставить после экспертизы их состояния. Выполнить представление надлежало до 27 сентября.

Сейчас на календаре вторая половина октября. Дерево, которое все-таки обрезали, угрожало линии электропередач и крыше дома. Видимо, поэтому его и убрали в первую очередь. Когда представление будет выполнено в полном объёме, бийчане намерены выяснить в прокуратуре.

Бийчане обеспокоены тем, что разросшиеся тополя угрожают их дому

11:45, 30.07.2021 1403

Бийский рабочий