Бийск: В Бийске тысячелетние монеты меняют на снегоход

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В Бийске продают монеты XI века

Четыре монеты выставлены на продажу в Бийске.

По уверению автора объявления это золотые дирхемы 950 пробы, которые были отчеканены в 11-13 веках. Таком образом, возраст монет может доходить до тысячи лет.

В объявлении указано, что это монеты государства Хорезм, существовавшего до 13 века в Средней Азии с центром в низовьях Амударьи. В объявлении указано что монеты выпущены Ануштегинидами — правителями и шахами Хорезма.

Дирхемы Фото: avito.ru/biysk

Вес монет — чуть меньше 4 граммов. Всего их продается четыре.

В объявлении указана цена — 49 тыс. руб., но не уточняется, это стоимость одной монеты или всех. Впрочем, автор объявления не прочь обменять их и на автомобиль, снегоход или водную технику.

По выгодному курсу: в Бийске монету в два рубля продают за 300 тысяч рублей

14:12, 04.05.2021 2074

Бийский рабочий