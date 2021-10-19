Бийск: В Бийске проверят техническое состояние маршрутных автобусов

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Техническое состояние автобусов, которые выходят на маршруты города, проверят

Автоперевозчики отчитались, что необходимый ремонт проведён, и в новый сезон все машины войдут без проблем.

За месяц до начала работы в новом составе (а новый сезон для бийских автоперевозчиков стартует 20 декабря) всем предпринимателям, которые по итогам аукциона, будут заниматься пассажирскими перевозками, нужно пройти проверку технического состояния автобусов.

Как рассказали автопредприниматели, акт о наличии автобусов, а также о соответствии технического состояния составят в администрации города. Сейчас автоперевозчики проводят необходимые ремонтные работы. Так, как рассказал автопредприниматель Валерий Попов, у большей части бийских автобусов уже провели капитальный ремонт – их покрасили, заменили ходовые части, а в некоторых случаях даже двигатели.

— Технический осмотр проводят специалисты технических пунктов и плюс представитель Технадзора из состава полиции. Он присутствует при осмотре, все идет под запись. Ничего «мимо не прошмыгнет», все осматривают досконально. Техосмотр проводят с очень серьезным подходом, — рассказал Валерий Попов.

Между тем, жалобы от пассажиров на плачевное состояние городского транспорта, поступают еженедельно. Возможно, после проверки администрации, грязные салоны, разодранная обивка сидений и оторванные бамперы городских автобусов канут в прошлое.

Больная тема: бийчане в соцсетях обсуждают состояние городских автобусов

07:12, 10.10.2021 1330

Бийский рабочий