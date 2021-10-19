Бийск: В Бийске открывают дополнительную площадку для лечения коронавируса

4

В стационаре ЦГБ Бийска с 19 октября будет открыто отделение для лечения ковидных пациентов.

С чем связано открытие отделения, рассказывает Сергей Ковязин, главный врач ЦГБ.

Учитывая неблагополучную эпидемиологическую ситуацию по заболеванию COVID–19 в регионе, принято решение открыть отделение для лечения ковидных пациентов, попавших в стационар ЦГБ с учетом сопутствующей патологии. По такому же принципу работают Краевая больница и больница БСМП Барнаула.

— Отделение будет организовано на шестом этаже стационара. На этой неделе будет развернуто до 40 коек. Через неделю в нем планируется разместить до 100 коек, — говорит Сергей Ковязин. — Это делается для того, чтобы пациенты, у которых COVID–19 только в инкубационном периоде или выявлен уже в стационаре, получали адекватное лечение не только по имеющейся патологии, но и по ковиду.

В ЦГБ Бийска опровергли закрытие отделения из-за короновирусных больных

10:18, 18.10.2021 1384

Также это необходимо для соблюдения санитарно-эпидемиологических правил по разобщению контактов здоровых пациентов, находящихся в стационаре, от ковидных больных.

В Бийске продолжается подъем заболеваемости ковидом. Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

Сегодня многие задаются вопросом: как открытие нового отделения повлияет на работу других отделений ЦГБ и оказанию помощи в больнице в целом?

В медучреждении поясняют: открытие отделения никак не повлияет на работу других. Остальные отделения продолжают работать в прежнем режиме. Все виды медицинской помощи будет оказываться в том же объеме и после открытия отделения для лечения пациентов с ковидом.

Отделение для лечения коронавирусных больных расположится на шестом этаже ЦГБ. Фото: Сергей Кулыгин, БР

Другой вопрос: почему ковидные больные не проходят лечение в инфекционном отделении?

— Инфекционное отделение, согласно маршрутизации, обслуживает 350 тысяч прикрепленного к нему населения, — говорит Сергей Ковязин. — Туда поступают пациенты не только с подозрением на пневмонию и коронавирус, после чего направляются по госпиталям. Сюда также поступает дети и большая часть пациентов с ОРВИ, менингитом, энтеритом и иными инфекционными заболеваниями, которые должны выявляться и лечиться специализированно. Другого места в настоящий момент в городе Бийске для данной категории пациентов нет. Поэтому инфекционное отделение будет функционировать в прежнем режиме, для того, чтобы оказывать необходимую помощь.

На базе ЦГБ Бийска планируют создать межрайонный медицинский центр

17:19, 29.03.2021 4256

Бийский рабочий