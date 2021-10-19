Бийск: В Бийске с 18 октября будет перекрыта часть улицы Воинов-Интернационалистов

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Бийскгортранс сообщает об изменении маршрута автобусов на данном участке.

Движение по улице Воинов Интернационалистов ограничат с 18 октября и до окончания работ. Закрыта улица будет в границах от ул.Мартьянова до ул.8 Марта. Причины перекрытия не названы.

В связи с перекрытием изменится схема движения автобусов №46 и №77. Оно будет осуществляется по следующей схеме:

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09:59, 18.10.2021 1670

Бийский рабочий