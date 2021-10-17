Бийск: В Бийском районе капитально ремонтируют школу и детский сад

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В Бийском районе идут капитальные ремонты образовательных организаций

13 октября Бийский район с рабочим визитом посетили замгубернатора Алтайского края Игорь Степаненко и врио министра образования и науки Алтайского края Светлана Говорухина. Вместе с главой района Денисом Артемовым они проинспектировали объекты системы образования района, сообщает пресс-служба минобра.

Директор образовательной организации, в которую входит детский сад в селе Верх-Катунское сообщил о том, что разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

Также рабочая группа посетила школу в селе Светлоозерское Бийского района, где продолжается капитальный ремонт здания образовательного учреждения. На сегодняшний день уже отремонтированы два корпуса школы, ведется ремонт перехода и определяется размещение нового пищеблока.

В завершении рабочего дня посетили детский сад в селе Малоенисейское. Учреждение располагается в активно развивающемся, растущем населенном пункте. В образовательной организации планируется ремонт кровли и замена окон.

Всего, по данным минобра, в Алтайском крае в 2021 году ведется капитальный ремонт в 120 детских садах и школах.

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08:13, 17.06.2021 1607

Бийский рабочий