Бийск: В Бийск идет тепло: бабье лето ненадолго вернется в Алтайский край

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Выходные в регионе установится сухая и теплая погода – территорию Урала и Сибири занимает обширный антициклон

В ночные и утренние часы на Алтае может быть от 0 до -5 градусов, возможен туман, без осадков.

Днем в субботу, 16 октября, в Алтайском крае ожидается от +8 до +13 градусов, местами по югу возможно и до +18 градусов тепла. Без осадков. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

В Бийске и Барнауле 16 октября от +11 до 13 градусов. Без осадков, ветер северо-восточный, 2-7 м/с.

Заметим, что в последующие двое суток (воскресенье и понедельник) характер погоды не изменится – будет так же тепло и сухо. Без существенных осадков. В утренние часы местами туман. Температура днем может достигать +8…+12 градусов.

До +18: какая погода будет в Алтайском крае на выходных с 15 по 17 октября

06:05, 15.10.2021 763

Бийский рабочий