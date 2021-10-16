Бийск: В Бийске впервые за долгое время появилась социальная реклама

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Вместо рекламы товаров и услуг свежие баннеры социальной направленности предупреждают о возможных угрозах

О том, что в Бийске не хватает баннеров не рекламного, а социального характера, говорили многие активисты. Более-менее новые плакаты предупреждали, что нельзя садиться пьяным за руль. Иные же вывески большого формата были довольно старыми, или размещались там, где их увидит не такое большое количество людей, как хотелось бы.

Администрация Бийска, в рамках программы по профилактике правонарушений и иных преступлений, разместила новую социальную рекламу против наркотиков. На минималистичном черно-белом полотне на фото показано, как ребенок, написав маме сообщение, что встречается с друзьями, на самом деле, приобретает наркотики.

Некоторые прохожие останавливаются, чтобы ознакомиться с баннером Фото: Анна Сабанова

Такая информационная пропаганда необходима, заявила «БР» Наталья Петрова, медицинский психолог наркодиспансера.

– Хотелось бы, чтобы было больше баннеров, а не рекламы пивнушек, которых в изобилии не только у нас в городе. Родители зачастую очень мало уделяют внимания детям. Помимо основной работы, берут подработки. Их можно понять: экономическая ситуация сейчас сложная, да плюс к этому коронавирус поставил все с ног на голову. В итоге, где бывает ребенок, чем он занимается? Неизвестно. Времени на него у родителей, практически не остается. И еще одна немаловажная деталь: откуда у подростка возьмется социальный иммунитет? То-то и оно, что неоткуда ему взяться. Зато в избытке чувство отверженности, одиночества, беспокойства, страха. Которые обусловлены, низкой самооценкой, неумением, да и нежеланием адаптироваться в обществе. И вот на всем этом и играют так называемые «друзья»-наркодельцы, которые заманивают подростков в свои сети.

Горожане и сами отмечают, что социальной рекламы в городе не было давно. В противовес этой недоработке – исписанные предложениями о «работе с закладками» стены домов, и даже магазинов. Кое-где их стараются замазать, проводя родительские и общественные рейды. Но «писатели» и «работодатели» не дремлют: там, где исчезает одна надпись, наутро появляется две. Подростки уже не так доверчивы, они прекрасно освоили интернет и понимают, что такое хорошо, а что плохо. Но недостаток карманных средств или «недолюленность» могут толкнуть их на неверный шаг.

– Живой контакт с родителями необходим, – уверена Наталья Алексеевна. – Потому что когда с ребенком что-то случается, на кого легче вину переложить? Да конечно, на школу. Она виновата, учителя, которые не создавали нужную атмосферу в классе. И многие родители так и делают! А то, что ребенок не получает общения и внимания даже в выходные, уходит из их поля зрения. Поэтому, такая реклама безусловно нужна.

Плакат на Зеленке станет не единственным. Работа по привлечению внимания к острым социальным проблемам в обществе, продолжится.

Мама с папой пьют: кто чаще всего становится «клиентом» Бийского наркодиспансера

15:17, 08.02.2021 4558

Бийский рабочий