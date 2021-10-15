Бийск: В Бийске свои услуги предлагают профессиональные собутыльники

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Необычное предложение появилось на рынке услуг Бийска

Так, за определенное вознаграждение бийчанам готов составить компанию собеседник.

Свою специализацию он расширил до «собеседника-собутыльника».

В объявлении указано, что стоимость услуг специалиста составляет 999 руб., однако не уточняется, идет ли почасовая оплата или же это плата за весь сеанс. Также не указано, входит ли в счет «расходный материал» для посиделок, или оплату спиртного клиент полностью берет на себя.

Автор объявления указал, что предпочитает общаться сообщениями, а не звонками. По всей видимости, чтобы не прерываться на постороннее общение во время работы.

Бийский рабочий