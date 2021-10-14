Бийск: В Бийске 14 октября пройдут пожарно-тактические учения

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14 октября, в Алтайском крае на территории местных пожарно-спасательных гарнизонов пройдут тренировочные пожарно-тактические учения.

В 12 населенных пунктах края к тренировочным мероприятиям будут привлечены все виды пожарной охраны, а также силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В каждом пожарно-спасательном отряде для проведения тренировки выбраны социально значимые объекты, объекты с массовым пребыванием людей, образовательные, производственные и лечебные учреждения.

В Бийске пожарные 2-го пожарно-спасательного отряда ликвидируют условный пожар на закрытом акционерном обществе «Эвалар».

Цель данных мероприятий — определение уровня подготовки личного состава, а также проверка слаженности действий подразделений. В ходе отработки вводных пожарные изучат конкретные объекты, их особенности и планировку, организуют взаимодействие с персоналом.

Сохраняли спокойствие: бийчане не услышали предупреждающие сирены МЧС

13:17, 06.10.2021 1073

Бийский рабочий