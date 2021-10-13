Бийск: В Бийском музее обновят экспозицию, посвященную Чуйскому тракту

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Проект Бийского краеведческого музея получил поддержку в виде гранта губернатора Алтайского края

Он посвящен 100-летию со дня присвоения Чуйскому тракту статуса дороги федерального значения. Сотрудники музея написали исследовательскую работу, в которой описали все этапы строительства трассы.

На втором этаже появятся новые стенды и витрины. Сейчас их приобрели и уже начали устанавливать. В скором времени доставят защитные стёкла к ним. После этого экспонаты займут свои места. По сути, работы подходят к завершению. Осталось только навести лоск. Торжественное открытие обновленной экспозиции намечено на начало ноября. Планируется, что в нём примут участие строители дорог и ветераны-автомобилисты.

В Бийске работает выставка вышивки Наталии Толмачевой «Я по-прежнему в пути»

18:56, 11.10.2021 789

Бийский рабочий