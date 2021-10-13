Бийск: В Бийске пришлось открыть дополнительное отделение морга

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Отмечается, что это связано с ростом числа умерших и, прежде всего, от коронавируса

Сегодня Бийск находится в так называемой «красной зоне» — это значит, что уровень заболеваемости в нашем медицинском округе один из самых высоких в регионе. Сейчас на лечении в госпиталях Бийска находится более 600 человек.

Напомним, в Бийске работают два корпуса госпиталя ГБ№2 и, кроме того, рядом с Бийском расположен еще один ковидный госпиталь – в Первомайской ЦРБ. Все эти медучреждения сейчас переполнены.

В минувшую пятницу в ковидных госпиталях города поставили еще дополнительно 50 коек, потому что количество больных с каждым днем увеличивается.

Кроме того, при поддержке ЦГБ Бийска открыли дополнительное отделение морга и сейчас приходится спешно расширять кварталы на городском кладбище, так как количество умерших только растет.

В Алтайском крае зафиксировали новый рекорд по числу смертей от COVID-19

14:35, 12.10.2021 1225

Бийский рабочий