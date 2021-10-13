Бийск: В Бийске сложился дефицит лекарств для ковидных больных

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Бийчане с коронавирусом, лечащиеся на дому, столкнулись с перебоем в выдаче лекарств

Бийчане с подтвержденным диагнозом «коронавирус» испытывают нехватку лекарственных средств.

Те, у кого текст оказался положительным, но состояние позволяет лечиться не в ковидном госпитале, а на дому, получают от больниц набор лекарственных средств. Доставляют их больным на дом.

Однако сейчас такие «поставки» прекратились. Об этом журналистам БМГ сообщили бийчане, которые лечатся именно таким образом.

В Бийске ситуация с заболеваемостью коронавирусом — одна из самых тяжелых. Фото: pexels.com

Как пояснили в краевом министерстве здравоохранения, действительно, в регионе сложилась нехватка препаратов для больных коронавирусом, которые должны получить их по месту пребывания. Одна из причин — рост числа больных.

Особенно остро, говорят в минздраве, ситуация сложилась в Бийске и окрестностях.

Причину медики видят в несоблюдении санитарных правил, активном общении, отказе от масочного режима. К тому же сегодня многие сквозь пальцы стали смотреть и на прощание с людьми, умершими от коронавируса.

Если в начале пандемии их хоронили в закрытых гробах, а число участвующих в церемонии сводили к минимуму, то сейчас на практике от такого стали отказываться, и часть новых заболевших приобретает ковид как раз на прощании с теми, кто умер от той же болезни.

В ближайшее время Алтайский край проведет закупку медпрепаратов для больных, лечащихся на дому. Для этого из федерального бюджета уже выделено 97,5 млн руб.

Учитывая сложность эпидемиологической обстановки, закупка пройдет в ускоренном режиме.

После этого лекарства будут распределены между медучреждениями края, а уже оттуда передаваться больным.

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11:06, 12.10.2021 903

Бийский рабочий