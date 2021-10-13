Бийск: В Бийске вновь продают бар «Rocks»

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Известный бийский бар вновь появился среди бизнеса, выставленного на продажу

Заведение существует в Бийске с 2013 года. За это время оно не раз сменило хозяев.

Зимой 2020 года известный коктейльный бар уже выставляли на продажу. За действующее заведение собственники просили тогда 2 млн руб. Цена для объекта общепита, в общем-то, довольно низкая. Это объяснялось тем, что на продажу было выставлено только оборудование и бренд, потому как само помещение находится в аренде.

Сейчас в сети вновь появилось объявление о продаже «Rock’s». На сей раз бар продают за 2,5 млн руб.

Указано, что это действующий бизнес — бар рассчитан 80 посадочных мест, есть отдельная вип-зона.

В Бийске годами не находятся покупатели на рестораны

16:38, 28.04.2021 5098

Бийский рабочий