Бийск: В Бийске закрыли для движения улицу Социалистическую

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Бийчанам, живущим и работающим в районе 46-го училища, вновь приходится искать объездные пути

Знак «кирпич» встречает автомобилистов, которые намеревались проехать в сторону 46-го училища со стороны улицы Ударной.

После укладки первого слоя асфальта машины тут проезжали.

Сейчас улица Социалистическая – еще одно «несчастливое» место Бийска – вновь оказалась закрыта для проезда.

Объездные пути, в общем-то есть: либо «по горе», но это долго, либо через кольцо у «Железобетона», но дорога тут разбита.

Бийчанам вновь приходится искать объезд. Фото: Иван Зяблицкий

Как удалось узнать «БР», дорога, где ведется ремонт, закрыта для подготовки к укладке второго слоя асфальта.

И хотя дождливая погода не позволяет работать с асфальтобетоном, сейчас необходимо «прочистить» дорогу перед следующим этапом. Как пояснили дорожники, это занимает несколько дней. Как только установится ясная погода, подрядчики приступят к укладке второго слоя.

Напомним, ремонт участка дороги по Социалистической (от Ударной до Иртышской) начали в начале лета. Подрядчик – тогда еще предприятие ДСУ-1 срезало имевшийся асфальт, после чего на несколько месяцев работы тут остановились. ДСУ-1 ушло в судебные споры с кредиторами, а городу пришлось вновь разыгрывать тендер на ремонт дороги.

Стало известно, кто отремонтирует «брошенную» улицу Социалистическую в Бийске

07:47, 04.08.2021 6689

Подряд выиграло ООО «Дорожник», но два летних месяца уже были упущены.

Ремонт дороги на ул. Социалистической. Фото: Иван Зяблицкий

По текущему контракту новый подрядчик должен завершить ремонт на переданных объектах (помимо участка на ул. Социалистической это еще дорога на ул. Митрофанова от магазина «Клаксон» до улицы Вали Максимовой) – до 15 ноября.

Бийский рабочий