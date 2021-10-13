Бийск: В Бийске предлагают зарплату в 500 тысяч продавцу котельного оборудования

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Это одно из самых щедрых предложений октября по вакансиям в Алтайском крае

Аналитики hh.ru, сайта по поиску работы и сотрудников, проанализировали вакансии с удаленным форматом занятости для соискателей из Алтайского края и выяснили, каким специалистам чаще всего предлагают высокие зарплаты на «удаленке».

За сентябрь-октябрь в Алтайском крае было размещено более 900 вакансий с предложением удаленной работы. Большая часть из них (41%) адресована административному персоналу, на втором месте по востребованности – начинающие специалисты и студенты, на третьем – IT-специалисты.

При этом, больше всего вакансий с зарплатой выше 100 тысяч рублей предлагают «айтишникам», далее следуют специалисты продаж, а на третье место поднялись банковские служащие.

Самую высокую зарплату на «удаленке» в октябре предлагает работодатель из Бийска продавцу-консультанту котельного оборудования – до 500 тысяч рублей, при этом он уточняет, что средний совокупный доход при выполнении плана стартует от 100 тысяч рублей.

Традиционно в топ попали предложения для «айтишников»: Tech Lead (Core Team, PHP) с зарплатой 200 – 300 тысяч рублей и Team lead (ведущий разработчик php) с зарплатой до 300 тысяч рублей.

— Московские IТ-компании отправили больше трех миллионов приглашений на собеседования кандидатам из других городов. В этом году данный тренд сохраняется, работодатели охотно приглашают иногородних соискателей к сотрудничеству в дистанционном режиме, где это возможно, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

Специалисты продаж могут заработать, не покидая дом, до 230 тысяч рублей на руки, столько, в частности, предлагает менеджеру по продажам работодатель — федеральная группа компаний в сфере охраны труда, промышленной безопасности и экологии.

Кроме того, хорошо заработать на «удаленке» могут не только IT-специалисты и менеджеры продаж, но и бизнес-аналитики – до 120 тысяч рублей. Основные требования к кандидату — высшее техническое образование, опыт успешного внедрения систем и успешного завершения проектов.

Как мы стали надомниками: о плюсах и минусах удалённой работы

14:52, 23.12.2020 2508

Бийский рабочий