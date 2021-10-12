Бийск: В Бийске работает выставка вышивки Наталии Толмачевой «Я по-прежнему в пути»

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В музее Чуйского тракта открылась новая экспозиция — персональную выставку представила Наталия Толмачева

Автора работ знают многие бийчане, особенно те, кто следит за музыкальной жизнью города.

— Это итог моей работы, увлечения такого. Примерно 12, может быть, 13 лет назад вот я совершенно случайно попробовала, никогда не занималась этим… вышивкой, ну и вот как-то втянулась. Мне понравилось. Во-первых, что такое вышивка? Это релакс. Это возможность остановиться, подумать, осознать что-то, проанализировать, — поделилась Наталья Толмачева, заместитель директора Бийского музыкального колледжа по концертной деятельности.

Сейчас Наталия Ивановна работает в Бийском музыкальном колледже. Однако еще пару лет назад она проводила творческие вечера и концерты в музее Чуйского тракта. Здесь размещался музыкальный экспозиционный салон. Именно она была его организатором.

И вот теперь в стенах этого здания Наталия Толмачева знакомит гостей с другим видом творчества. В этот раз она представила выставку вышитых картин. Достоянием экспозиции можно считать полотно, которому насчитывается 69 лет. Данную работу гладью вышила мама Натальи Ивановны. И сейчас вышитая работа является семейной реликвией. Сама же автор выставки призналась, что свои произведения создавала ночью за просмотром передач о творчестве, либо просто слушала приятную музыку. Ведь главное в этом кропотливом деле — чтобы никто не мешал.

— Мы увидели эти работы, они интересные. Это не просто какие-то там декоративные вещи, да, она создает целые картины. В основном здесь представлены городские пейзажи, которые очень нравятся. Городские и родные сердцу там пейзажи Петербурга, российские, итальянские и так далее. Выставка, скажем так, будет интересна людям, которые знакомы с Наталией Ивановной, и тем, кто увлекается вышивкой, рукоделием эта выставка будет интересна, — рассказывает Светлана Бартышева, директор Бийского краеведческого музея.

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18:23, 24.09.2021 1073

Бийский рабочий